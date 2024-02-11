Burdur'da virajı alamayan otomobil, apartmanın bahçe duvarına çarptı - Son Dakika
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Burdur'da virajı alamayan otomobil, apartmanın bahçe duvarına çarptı

Burdur\'da virajı alamayan otomobil, apartmanın bahçe duvarına çarptı

Burdur'da saat 21.45 sıralarında meydana gelen kazada, Ahmet S. idaresindeki otomobil yol kenarındaki apartmanın bahçe duvarına çarparak yıktı. Yaralanan olmazken, otomobilde büyük hasar meydana geldi. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi ve otomobil çekici yardımıyla kaldırıldı.

11.02.2024 23:01
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Burdur'da virajı alamayan otomobil, yol kenarındaki apartmanın bahçe duvarına çarptı.

Kaza, saat 21.45 sıralarında Armağan İlci Mahallesi Karacaoğlan 1. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yunus Emre Caddesi'nden Karacoğlan 1. Sokak istikametine dönmek isteyen Ahmet S. idaresindeki 15 AAU 125 plakalı Tofaş marka otomobil, yol kenarında bulunan apartmanın bahçe duvarına çarparak yıktı. Kazada yaralanan olmazken, otomobilde büyük hasar oluştu. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin yaptığı kontroller sonrası otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. - BURDUR

Kaynak: İHA

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