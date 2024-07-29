Burdur'da Otomobil Kazasında İki Çocuk Annesi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Burdur'da Otomobil Kazasında İki Çocuk Annesi Hayatını Kaybetti

Burdur'un Çeltikçi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 28 yaşındaki iki çocuk annesi sürücü Ayşe Akbaş hayatını kaybetti. Akbaş'ın aracının direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atmasıyla gerçekleşen kaza sonucunda ağır yaralanan Akbaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Akbaş'ın cenazesinin Kibrit köyü mezarlığına defnedileceği belirtildi.

29.07.2024 15:49
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Burdur'da otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada iki çocuk annesi 28 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.

Kaza Çeltikçi ilçesi Ağlasun- Bucak yolu üzerinde dün akşam 22.30 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ayşe Akbaş (28) idaresindeki 07 SAU 91 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp takla attı. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Akbaş'ı ilk müdahalenin ardından Bucak Devlet Hastanesine sevk etti. İki çocuk annesi olduğu öğrenilen Akbaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Akbaş'ın Kibrit köyü mezarlığına toprağa verileceği öğrenildi. - BURDUR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Burdur'da Otomobil Kazasında İki Çocuk Annesi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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