Burdur\'da Otomobil Şarampole Devrildi: Sürücü Yaralandı

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Burdur'un Gölhisar ilçesinde seyir halindeyken önüne köpek çıkan otomobil sürücüsü köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırınca otomobilin şarampole devrilmesi sonucu yaralandı.

Kaza Burdur'un Gölhisar ilçesi Sorkun köyü ile İshak Köyü arasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Sorkun köyünden İshak Köyü istikametine seyir halinde olan G.Ç. idaresindeki 15 ABS 515 plakalı Tofaş otomobilin önüne bir anda köpek çıktı. Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kıran sürücünün kullandığı otomobil kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulans ile Gölhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BURDUR