Burdur'da Pide Salonunda Doğalgaz Patlaması
Burdur'da Pide Salonunda Doğalgaz Patlaması

Burdur\'da Pide Salonunda Doğalgaz Patlaması
16.03.2026 19:00
Burdur'da pide salonunda doğalgaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı.

Burdur'da pide salonunda doğalgaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Yeni Mahalle Şehit Ersan Caddesi üzerinde bulunan bir pide salonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pide salonunun mutfak kısmında doğalgaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Büyük bir gürültüyle meydana gelen patlamanın ardından olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD, polis ve Toros Gaz ekipleri sevk edildi. Patlama sırasında mutfakta bulunan O.A. hafif şekilde yaralandı. Yaralı, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. İtfaiye ekipleri tarafından patlama sonrası çıkan ufak çaplı yangın söndürülürken, Toros Gaz ekipleri de gaz akışını kesti. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, patlamanın yaşandığı pide salonunda maddi hasar meydana geldi. - BURDUR

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Burdur, Olay, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Burdur'da Pide Salonunda Doğalgaz Patlaması - Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2026 19:30:06.
SON DAKİKA: Burdur'da Pide Salonunda Doğalgaz Patlaması - Son Dakika
