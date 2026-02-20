Burdur'da Sahte Altın Dolandırıcıları Yakalandı - Son Dakika
20.02.2026 18:02
Burdur'da 1 milyon liralık sahte altın dolandırıcılığı yapan 4 şüpheli polis tarafından yakalandı.

Burdur'da 1 milyon liralık sahte altını bozdurarak kayıplara karışan 4 şüpheli, polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, elinde bulunan altınları bozdurmak istediğini belirten B.K. isimli şüpheli, M.A. isimli müşteki ile irtibata geçti. 27 Ocak'ta il merkezine gelen müşteki, şüphelilerle yüz yüze görüştü. Şüpheliler, yanlarında getirdikleri bir miktar gerçek altını satarak müştekinin güvenini kazandı. İddiaya göre, daha sonra yüksek miktarda altın satışı yapacaklarını söyleyen şüpheliler, müştekiyi yeniden il merkezine çağırdı. 29 Ocak'ta tekrar gelen müşteki, 1 milyon TL karşılığında altın satın aldı. Ancak satın alınan altınların sahte olduğu ortaya çıkınca müştekinin şikayeti üzerine 'dolandırıcılık' suçu çerçevesinde adli tahkikat başlatıldı.

Emniyet ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda olayı gerçekleştirdikleri belirlenen K.K., H.K., B.K. ve E.D. isimli şüpheliler, 18 Şubat'ta Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde yakalanarak il merkezine getirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. - BURDUR

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Burdur, Polis, Son Dakika

19:05
