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Burdur'da sollama kazası: 4 yaralı

BURDUR - Burdur'un Gölhisar ilçesinde iki otomobilin sollama sırasında birbirine sürtmesi sonucu kontrolden çıkan bir araç tarlaya uçtu, 4 kişi yaralandı.

Kaza saat 17.50 sıralarında Gölhisar ilçesi Yamadı köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Gölhisar- Çavdır karayolunda seyir halinde olan Deniz A.idaresindeki 07 BUL 642 plakalı otomobilin sollama yapmak istediği esnada sağ şeritte ilerleyen yabancı uyruklu Hossein A.idaresindeki 15 MA 1725 plakalı Tofaş otomobile sürtmesi sonucu kontrolden çıkan Tofaş otomobil taklalar atarak tarlaya devrildi. Kazada otomobil sürücüsü Hossein A. ve araçta yolcu olarak bulunan Mahdi A.(35), Nasrin S.(30), Emiliya A.yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralalılar ambulanslar ile Gölhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Tarlaya devrilen otomobil ise çekici yardımıyla otoparka çekildi.