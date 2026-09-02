Burdur'da şüpheli çanta paniği, fünyeyle patlatıldı; içinden kadın kıyafetleri çıktı - Son Dakika
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Burdur'da şüpheli çanta paniği, fünyeyle patlatıldı; içinden kadın kıyafetleri çıktı

Burdur\'da şüpheli çanta paniği, fünyeyle patlatıldı; içinden kadın kıyafetleri çıktı
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Burdur'da bir yakıt istasyonu önüne bırakılan sahipsiz çanta, bomba imha ekiplerince fünyeyle patlatıldı. Çantanın içinden kadın kıyafetleri çıkarken, cadde güvenlik şeridiyle kapatıldıktan sonra incelemelerin ardından yeniden trafiğe açıldı.

Burdur'da cadde üzerine bırakılan ve bomba imha ekiplerince fünyeyle patlatılan çantadan kadın kıyafetleri çıktı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Yeni Mahalle İsmet İnönü Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerindeki yakıt istasyonu önüne bırakılan sahipsiz çantayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, cadde güvenlik şeridiyle yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Olay yerine gelen bomba imha uzmanları, şüpheli çanta fünyeyle kontrollü şekilde patlattı. Patlamanın ardından yapılan incelemede çantanın içinde kadın kıyafetlerinin yer aldığı belirlendi. İncelemelerin ardından cadde yeniden trafiğe açıldı.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Burdur, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Burdur'da şüpheli çanta paniği, fünyeyle patlatıldı; içinden kadın kıyafetleri çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Burdur'da şüpheli çanta paniği, fünyeyle patlatıldı; içinden kadın kıyafetleri çıktı - Son Dakika
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