Burdur'da teke ve koçların güzellik yarışması renkli görüntülere sahne oldu - Son Dakika
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Burdur'da teke ve koçların güzellik yarışması renkli görüntülere sahne oldu

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Burdur'da düzenlenen Honamlı tekesi ve koçların güzellik yarışmasında hayvanların vücut ölçüleri, yaşları, boynuz yapısı, ırk özellikleri ve vücut uyumu değerlendirildi. Yarışmada bir kuzu sembolik açık arttırma ile 108 bin TL'ye satılarak geliri LÖSEV'e bağışlandı.

04.05.2024 09:34
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Burdur'da teke ve koçların güzellik yarışması renkli görüntülere sahne oldu

Tek tek seyircilerin ve jüri üyelerinin önüne çıkarılan hayvanların, vücut ölçüleri, yaşları, boynuz yapısı, ırk özellikleri ve vücut uyumu değerlendirildi

Yarışmada bir kuzu sembolik açık arttırma ile 108 bin TL'ye satıldı

BURDUR - Burdur'da her yıl düzenlenen ve gelenek haline gelen Honamlı tekesi ve koçların yarıştığı güzellik yarışması bu senede renkli görüntülere sahne oldu. Burdurlular tarafından yoğun ilgi gören yarışmada ilk üçe giren teke ve koyun yetiştiricilerine ödül takdim edilirken sembolik olarak gerçekleştirilen açık arttırma ile 108 bin TL'ye sayılan bir kuzunun geliri LÖSEV'e bağışlandı.

Burdur'da yıllardır düzenlenen ve Teke yöresinin sembolü haline gelen küçükbaş hayvanların yarıştığı Honamlı tekesi ve koç güzellik yarışması bu sene de tarım ve hayvancılık fuarında düzenlendi. Küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin yoğun ilgi ile takip ettiği yarışmada Burdur'un farklı ilçelerinden gelen 20 koç ve 24 Honamlı tekesi arasından Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi akademisyenlerinden oluşan jüri üyeleri tarafından hayvanların vücut ölçüleri, yaşları, boynuz yapısı, ırk özellikleri ve vücut uyumu kriterlerine göre güzellik seçimleri gerçekleştirildi.

"Görünüm, parlaklık ve et olarak en güzel hayvan benimki"

Burdur'un Çavdır ilçesine bağlı Bayır mahallesinden yarışmaya katılan üretici Turgay Çelik yarışma öncesinde yaptığı konuşmada, "Bu işi çocukluğumdan beri yapıyorum. Biz bu işi kar amacı için değil de zevkine, vatana, millete güzel hayvan yetiştirmek için yapıyoruz. Honamlı keçisi besliyoruz. Bizim teke yöremizin önemli bir ırkıdır. 1 yaşındayken canlı ağırlıkları 100- 120 kilo gelir. Az masrafla çok hızlı gelişen bir ırktır bu hayvan. Yarışmada iddialıyız. Görünüm, parlaklık ve et olarak diğer yarışmacılara baktığımda en güzel görünen benim hayvanlarım. İnşallah hayırlısı ile alacağız" dedi.

Tek tek seyirci ve jürinin önüne çıktılar

Yarışmanın başlamasıyla tek tek seyircilerin ve jüri üyelerinin önüne çıkarılan hayvanlar vücut ölçüleri, yaşları, boynuz yapısı, ırk özellikleri ve vücut uyumu bakımından incelendikten sonra yapılan değerlendirme sonucunda dereceye giren hayvanlar seçildi. Yarışmada Honamlı tekesi kategorisinde Yeşilova ilçesinin Çardak köyünden katılan Kamil Akyol'un yetiştirdiği teke birinci, Bucak ilçesinin Kızılkaya Beldesi'nden katılan Kezban Kabaş'ın tekesi ikinci, merkez Bayır köyünden katılan Reşat Çelik'in yetiştirdiği teke ise üçüncü oldu. Merinos koç yarışmasında ise Yeşilova ilçesinin Harmanlı köyünden katılan Kamil Akyol'un yetiştirdiği koç birinci, Yeşilova'nın Gençali köyünden katılan Halil Savaş'ın koçu ikinci, Yeşilova'nın Harmanlı köyünden katılan Oktay Kurtuluş'un koçu ise üçüncü oldu. Dereceye giren yarışmacılara protokol üyeleri tarafından ödülleri takdim edildi.

Yarışma sonunca konuşan Honamlı tekesi yarışmasında birinci seçilen yetiştirici Yusuf Sarıca, "Çok mutluyum, çok gururluyum. Bu teke üç yaşında. Üç yıldır besliyorum. Dağda doğal bir şekilde besleniyor. Yarışmaya ilk defa katılıyorum, bir sonraki yarışmalara da mutlaka katılacağım" sözlerini dile getirdi.

Merinos koçu yarışmasında birinci seçilen Kamil Akyol ise, "Kendimize ait damızlık işletmemiz var. Anadolu merinosu üretiyoruz. Bütün bölgeye elimizden geldiğince en iyi ve en kaliteli şekilde damızlıklarımızı yetiştirip satıyoruz. Koçumuz birinci oldu. Anlımızın akıyla birinciliği kazandık. Bütün katılımcılara teşekkür ediyorum. Allah herkesin emeğini yağlı yapsın" şeklinde konuştu.

Ayrıca yarışmada LÖSEV'e destek olmak amacıyla bir kuzu sembolik açık arttırma ile 108 bin TL'ye satılarak geliri LÖSEV'e bağışlandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Burdur'da teke ve koçların güzellik yarışması renkli görüntülere sahne oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Burdur'da teke ve koçların güzellik yarışması renkli görüntülere sahne oldu - Son Dakika
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