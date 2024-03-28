Burdur\'da Ticari Araç Takla Attı: 1 Yaralı

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Burdur'un Bucak ilçesinde ticari aracın kontrolden çıkarak taklalar atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Seydiköy mevkiinde Çeltikçi'den Bucak istikametine seyir halinde olan Serkan İ. (44) idaresindeki 32 PL 150 plakalı Dacia marka ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önce yol kenarındaki tepeye çarptı daha sonra taklalar atarak devrildi.

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonucu kazada yaralanan sürücü Serkan I. ambulans ile Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazaya karışan ticari araç otoparka çekildi. - BURDUR