Burdur\'da Tırın Dorsesi Park Halindeki Otomobile Çarptı: 1 Çocuk Yaralandı

Burdur'da cadde üzerinde seyir halinde olan tırın dorsesinin ayrılıp park halindeki otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 çocuk yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Burdur merkez Şirinevler Mahallesi Boyacıoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde seyir halinde olan Mustafa Ali P. (44) idaresindeki 15 AAR 111 plakalı tırın 15 ACH 176 plakalı dorsesi bir anda kendiliğinden ayrılarak yol kenarında park halinde olan 15 ACP 075 plakalı Opel marka otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin arka koltuğunda oturan Bilge T. (9) hafif şekilde yaralandı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Bilge T., ambulans ile Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - BURDUR