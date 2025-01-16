Burdur\'da Tosun Salona Girdi

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Burdur'da 450 kiloluk tosunun neden olduğu ilginç olay, hem evde yaşayanları hem de komşuları şaşkına çevirdi. Kesime götürülmek üzere kamyona yüklenmek istenen 450 kiloluk tosun, ürküp yön değiştirdi ve evin camını kırarak salona girdi. Salondaki çocuklar korku dolu anlar yaşarken komşular hayvanı çıkarmak için adeta seferber oldu.

Burdur merkeze bağlı Kışla Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan Ahmet Güner ve Sevgi Güner (60) çiftine ait 20 aylık, yaklaşık 450 kilo ağırlığındaki tosun, akıllara durgunluk veren bir olayla gündeme geldi. Kesime götürülmek için ahırdan çıkarılan tosun, kamyona yükleneceği sırada ürkerek evin camını kırıp salona girdi.

Salonda o sırada çiftin torunları Ahmet Güner (11) ve Selin Güner (10) bulunuyordu. Tosunun salona girmesiyle büyük bir panik yaşayan çocuklar, hızla dışarı kaçarak kendilerini kurtardı. Burnundan yaralanan tosun, sahiplerine büyük korku yaşattı.

Komşular hızla bir araya gelerek salonda sıkışan hayvanı çıkarabilmek için yoğun çaba harcadı. Girdiği yerden dikkatlice çıkarılan tosun, daha sonra kamyona yüklendi ve kesime götürüldü. Olay sırasında kimsenin yaralanmaması büyük bir teselli oldu.

"20 yıldır hayvancılık yapıyorum ilk defa böyle bir şey ile karşılaştım"

Yaşadığı olayın şaşkınlığını hala atlatamadığını dile getiren Sevgi Güner; "Biz hayvancılık ve tarım ile uğraşıyoruz. O gün hayvanı kesime götürmek için ahırdan çıkardık. Kamyona yükleyecekken bir anda ürktü ve zıplayarak camı kırıp salona girdi. O anda üç dört kişi vardık ama ben uzakta duruyordum. O sırada salonda torunlarım kahvaltı yapıyordu. Hayvan içeriye girince onlarda hemen kaçmış. Bende mutfak tarafındaydım oradan kaçtım. Hayvan içeri girdiğinde burnu kanıyordu. İçerden nasıl çıkaralım diye düşünürken duvarı dahi kırmayı düşündüler. Daha sonra komşular da gelince girdiği camdan ön ayaklarını dışarıya doğru çıkarınca arkasından ittirip çıkardılar. Çok şükür yaralanan olmadı. Çok korktum, stres yaptım hala da etkisini atlatamadım. 20 senedir hayvan yükleriz buradan ama böyle bir şey görmemiştik ilk defa başımıza geldi" dedi.

Tosun camdan girdiğinde salonda kahvaltı yapan kardeşlerden Ahmet Güner; " O gün kahvaltı yaparken tosun bir anda camı kırıp içeri girince çok korktuk ve kardeşimle birlikte hemen dışarıya kaçtık" derken Selin Güner ise; "Tosunu ahırdan çıkardıktan sonra ipini bıraktıklarında tosun bir anda cam doğru koşmaya başladı ve camı kırıp salona girdi. Zaten girmesiyle bizim kaçmamız bir oldu. Ama tosun camı kırıp içeri girince çıkan gürültüden çok korktuk" ifadelerini kullandı. - BURDUR