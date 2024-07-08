Burdur'da traktör kazasında yaşlı sürücü hayatını kaybetti

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Burdur'un Ağlasun ilçesinde devrilen traktörün altında kalan 78 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Ağlasun ilçesine bağlı Yeşilbaş köyü Sarıdere mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, plakasız traktörüyle seyir halinde olan Veli Alan (78), şarampole devrilen traktörün altında kalarak ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcı ve jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Alan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. - BURDUR