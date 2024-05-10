Burdur\'da Uygulama Noktasında Durdurulan Araçtan Tüfek ve Uyuşturucu Çıktı

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Burdur'un Yeşilova ilçesinde uygulama noktasına girmeyip kaçmaya çalışırken durdurulan otomobilden tüfek, döner bıçağı, kasatura ve uyuşturucu madde çıktı. Araçta bulunan şüphelilere adli işlem yapılırken 25 bin 954 TL para cezası uygulandı.

Burdur'un Yeşilova ilçesinde 7 Mayıs tarihinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan asayiş uygulama noktasına girmeyerek kaçmaya çalışan bir araç yapılan çalışmalar sonucunda durduruldu. Araçta yapılan aramalarda araç sürücüsü F.A. ve yolcu T.A. isimli şahıslara ait olduğu tespit edilen; 1 adet yarı otomatik ruhsatsız tüfek, 1 adet döner bıçağı, 1 adet kasatura bıçak, 1 gram esrar, 82 adet sentetik hap ve uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmaya yarayan aparat ele geçirildi.

F.A. ve T.A. hakkında kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak ve 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçlarından soruşturma başlatılırken araca trafik yönünden 25 bin 954 TL idari para cezası uygulandı. - BURDUR