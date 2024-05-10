Burdur'da Uygulama Noktasında Durdurulan Araçtan Tüfek ve Uyuşturucu Çıktı - Son Dakika
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Burdur'da Uygulama Noktasında Durdurulan Araçtan Tüfek ve Uyuşturucu Çıktı

Burdur\'da Uygulama Noktasında Durdurulan Araçtan Tüfek ve Uyuşturucu Çıktı

Burdur'un Yeşilova ilçesinde yapılan asayiş uygulama noktasına girmeyip kaçmaya çalışan bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramalarda tüfek, döner bıçağı, kasatura ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelilere adli işlem yapılırken ayrıca 25 bin 954 TL para cezası uygulandı.

10.05.2024 19:17
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Burdur'un Yeşilova ilçesinde uygulama noktasına girmeyip kaçmaya çalışırken durdurulan otomobilden tüfek, döner bıçağı, kasatura ve uyuşturucu madde çıktı. Araçta bulunan şüphelilere adli işlem yapılırken 25 bin 954 TL para cezası uygulandı.

Burdur'un Yeşilova ilçesinde 7 Mayıs tarihinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan asayiş uygulama noktasına girmeyerek kaçmaya çalışan bir araç yapılan çalışmalar sonucunda durduruldu. Araçta yapılan aramalarda araç sürücüsü F.A. ve yolcu T.A. isimli şahıslara ait olduğu tespit edilen; 1 adet yarı otomatik ruhsatsız tüfek, 1 adet döner bıçağı, 1 adet kasatura bıçak, 1 gram esrar, 82 adet sentetik hap ve uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmaya yarayan aparat ele geçirildi.

F.A. ve T.A. hakkında kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak ve 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçlarından soruşturma başlatılırken araca trafik yönünden 25 bin 954 TL idari para cezası uygulandı. - BURDUR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Burdur'da Uygulama Noktasında Durdurulan Araçtan Tüfek ve Uyuşturucu Çıktı - Son Dakika

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