Burdur\'da Uyuşturucu Operasyonu: 23 Gözaltı

Burdur'da polis ekiplerince uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken olayla ilgili 23 kişi gözaltına alındı. 23 şahıstan 2'si ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 30 Ocak - 16 Şubat tarihleri arasında il genelinde gerçekleştirilen uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışmalarını sürdürdü. Ekipler tarafından yapılan operasyon ve uygulamalarda 42,72 gram metamfetamin, 828 kullanımlık sentetik kannabinoid emdirilmiş kağıt parçası, 2,54 gram kokain, 50 adet sentetik ecza, ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 8 bin 200 TL ele geçirildi. Gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde, 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan meydana gelen 14 olayda toplam 21 şahıs hakkında adli işlem yapıldı. 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan ise gerçekleşen 1 olayda ise 2 şahıs çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - BURDUR