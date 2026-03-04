Burdur'da Uyuşturucu Operasyonu: 54 Kök Kenevir Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Burdur'da Uyuşturucu Operasyonu: 54 Kök Kenevir Ele Geçirildi

Burdur\'da Uyuşturucu Operasyonu: 54 Kök Kenevir Ele Geçirildi
04.03.2026 17:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur'da jandarma, 54 kök kenevir ve uyuşturucu malzemeleri ile 1 kişiyi tutukladı.

Burdur'da jandarma ekipleri tarafından bir eve yapılan operasyonda 54 kök kenevir bitkisi, 527 gram kubar esrar ve uyuşturucu imalatında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, kolluk birimleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde bağımlılığı ile mücadele kapsamında narkotik suçlarla mücadele çalışmaları kararlılıkla devam ediyor. Bu çerçevede, Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 3 Mart günü il genelinde operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda A.C.Y. isimli şüpheli hakkında 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' ile 'Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak' suçlarından adli işlem başlatıldı. Şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Şahsın adresinde yapılan aramalarda; 54 kök kenevir bitkisi, 527 gram kubar esrar, 2 adet LED ışık cihazı, 3 adet hava sirkülasyon cihazı, 2 adet iklimlendirme kabini, 1 adet karbon filtre, 1 adet mikroskop cihazı, 4 adet vantilatör, 3 adet ısı ayarlayıcı termostat, 3 adet dijital termometre, 100 litre bitki toprağı, 30 adet sıvı gübre, 9 adet fan cihazı ele geçirildi. - BURDUR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Uyuşturucu, Güvenlik, 3. Sayfa, Jandarma, Kenevir, Burdur, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Burdur'da Uyuşturucu Operasyonu: 54 Kök Kenevir Ele Geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran gıda ve tarım ürünleri ihracatını yasakladı İran gıda ve tarım ürünleri ihracatını yasakladı
BM’den dikkat çeken çağrı: Düşmanlıklar sona ermeli BM'den dikkat çeken çağrı: Düşmanlıklar sona ermeli
İran’ın vurduğu Körfez ülkelerinin imdadına İtalya yetişti: SampT bataryası gönderiyorlar İran'ın vurduğu Körfez ülkelerinin imdadına İtalya yetişti: Samp/T bataryası gönderiyorlar
13 yıl geçti ancak unutamamış Vidal’den Galatasaray itirafı 13 yıl geçti ancak unutamamış! Vidal'den Galatasaray itirafı
Savaşın 4. gününde ABD basınından acı itiraf Savaşın 4. gününde ABD basınından acı itiraf
“3 Körfez ülkesi İran’a saldırılara katılıyor“ iddiası "3 Körfez ülkesi İran'a saldırılara katılıyor" iddiası

18:27
Çatışmaların yaşandığı bölgede görev yapan Roberto Mancini tanık olduğu dehşet dolu anları anlattı
Çatışmaların yaşandığı bölgede görev yapan Roberto Mancini tanık olduğu dehşet dolu anları anlattı
18:16
Türkiye’den yeni İran hamlesi Büyükelçi bakanlığa çağrıldı
Türkiye'den yeni İran hamlesi! Büyükelçi bakanlığa çağrıldı
17:54
Ne olacak bu işin sonu Dünya Kupası’nda İran krizi
Ne olacak bu işin sonu! Dünya Kupası'nda İran krizi
17:45
İran’dan yeni tehdit: Dünyadaki tüm İsrail büyükelçilikleri meşru hedefimiz olur
İran'dan yeni tehdit: Dünyadaki tüm İsrail büyükelçilikleri meşru hedefimiz olur
16:51
ABD, Hint Okyanusu’nda İran gemisini batırdı: 87 ölü
ABD, Hint Okyanusu'nda İran gemisini batırdı: 87 ölü
16:44
NATO’nun 5. maddesini tetikler mi ABD’den Hatay’a düşürülen füze için ilk yorum
NATO'nun 5. maddesini tetikler mi? ABD'den Hatay'a düşürülen füze için ilk yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2026 18:34:29. #.0.4#
SON DAKİKA: Burdur'da Uyuşturucu Operasyonu: 54 Kök Kenevir Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.