Burdur'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Tutuklama

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Burdur İl jandarma komutanlığı ekipleri tarafından kasım ayında yapılan kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 41 şüpheliden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 1-30 kasım tarihleri arasında Cumhuriyet Başsavcılıkları ile koordineli olarak, Kaçakçılık ve Narkotik Suçlarla Mücadeleye yönelik yapılan planlı çalışmalar sonucu icra edilen 24 operasyonda gözaltına alınarak hakkında adli işlem yapılan 41 şüpheliden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Düzenlenen operasyonlarda 60 gram eroin, 2 gram kubar esrar, 1 gram metamfetamin, 3 gram bonzai, 51 adet sentetik ecza, 1 elektronik terazi, 6 adet kullanma aparatı, 66 adet senet, 3 adet cep telefonu, 1 adet tabanca, 1 adet tabanca şarjörü, 3 adet pompalı tüfek, 1 adet mühimmat, 25 litre viski, 135 paket sigara, 33 adet elektronik sigara, 11 adet elektronik cihaz, 1 adet dedektör, 10 adet muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi. - BURDUR