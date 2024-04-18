Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 1-14 Nisan arasında Cumhuriyet Başsavcılıkları ile koordineli olarak yapılan 10 faaliyette yakalanarak haklarında adli/idari işlem yapılan 10 şüpheliden 1'i tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest, 5'i ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Müdahale edilen olaylarda 45 gram metamfetamin, 2 adet kullanma aparatı ve 1 adet bıçak ele geçirildi - BURDUR
Son Dakika › 3.Sayfa › Burdur İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, hakkında 11 yıl hapis cezası bulunan Ş.Y. isimli şahıs, İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından yapılan operasyonla yakalandı. Şahıs, tutuklanarak cezaevine sevk edildi.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 29 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı. Ayvalık ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 2 organizatör hakkında adli ve idari işlem başlatılırken, bir otomobile de el konuldu.
Adıyaman'da meydana gelen kazada, otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Amasya'nın Merzifon ilçesinde hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Z, ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından Mahsen Mahallesi'nde yakalandı. Yakalanan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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