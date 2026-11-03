Burdur'da uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheliden 4'ü cezaevine gönderildi - Son Dakika
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Burdur'da uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheliden 4'ü cezaevine gönderildi

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Burdur\'da uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheliden 4\'ü cezaevine gönderildi
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Burdur ve Bucak Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde jandarmanın Merkez ve Bucak'ta yürüttüğü uyuşturucu çalışmalarında 10 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi, 2'sine adli kontrol uygulandı, 4'ü serbest bırakıldı.

Burdur'da jandarma ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda 10 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı ve Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Burdur İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) ekiplerince Merkez ve Bucak ilçelerinde arasında uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirildi. Yürütülen çalışmalar çerçevesinde yasadışı kenevir ekimi, uyuşturucu madde imal ve ticareti ile uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, satın almak, kabul etmek ve bulundurmak suçlarından 10 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Cumhuriyet başsavcılıklarınca ifadeleri alınan şüphelilerden 4'ü tutuklanarak Isparta E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderilirken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 4 şüpheli ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği faaliyetlerde 6 kullanımlık sentetik kannabinoid, 15 litre kaçak el yapımı viski, 7 gram esrar, 11 gram metamfetamin, 4,5 gram eroin, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, 3 kilo 820 gram kubar esrar, 122 gram kenevir tohumu, sigaraya sarılı 6,62 gram esrar ve 5 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Kaynak: İHA
3. SayfaBurdurGüncelSon Dakika

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