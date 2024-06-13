Burdur'da Yakalanan 5 Firari Hükümlü Tutuklandı

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Burdur İl jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 1-10 Haziran tarihleri arasında yakalanan 5 firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 01-10 Haziran tarihleri arasında meydana gelen 46 asayiş olayında 50 şüpheli şahıs tespit edilerek adli makamlara sevk edildi. İl genelinde yapılan 31 bin 345 şahıs sorgulamasından 35 aranan şahıs, 12 bin 95 araç sorgulamasından 2 yakalama kaydı bulunan araç yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlıklarınca yakalanan 5 firari hükümlü sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Burdur E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - BURDUR