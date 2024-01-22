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Burdur'da Yakalanan 9 Şüpheli Şahıs Cezaevine Gönderildi - Son Dakika
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Burdur'da Yakalanan 9 Şüpheli Şahıs Cezaevine Gönderildi

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan genel asayiş uygulamalarında yakalanan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 şüpheli şahıs cezaevine gönderildi. İl genelinde yapılan sorgulamalarda 122 aranan şahıs ve 4 yakalama kaydı bulunan araç da tespit edildi.

Burdur\'da Yakalanan 9 Şüpheli Şahıs Cezaevine Gönderildi
22.01.2024 - 12:50,
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Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan genel asayiş uygulamalarında yakalanan ve ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 şüpheli şahıs cezaevine gönderildi.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 01-15 Ocak 2024 tarihleri arasında meydana gelen 54 asayiş olayında 62 şüpheli şahıs tespit edilerek adli makamlara sevk edildi. İl genelinde yapılan 35 bin 392 şahıs sorgulamasından 122 aranan şahıs, 19 bin 645 araç sorgulamasından 4 yakalama kaydı bulunan araç yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından "2863 Sayılı Kanuna Aykırılık" suçundan 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.Ü isimli şüpheli şahıs, "Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme" suçundan 12 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.U. isimli şüpheli şahıs, "Resmi Belgede Sahtecilik" suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.P. isimli şüpheli şahıs, "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma" suçundan 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.Y. isimli şüpheli şahıs, "Kullanımları Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan 4 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.A. isimli şüpheli şahıs, "Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma" suçundan 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.T. isimli şüpheli şahıs, "Basit Yaralama" suçundan 1 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ö. isimli şüpheli şahıs, "Birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit" suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.D. isimli şüpheli şahıs, "Silahla Tehdit" suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.A. isimli şüpheli şahıs yakalanarak sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Burdur E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - BURDUR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Burdur'da Yakalanan 9 Şüpheli Şahıs Cezaevine Gönderildi - Son Dakika


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