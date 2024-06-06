Burdur'da Yangın Söndürme Çabası Kalp Kriziyle Sonuçlandı - Son Dakika
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Burdur'da Yangın Söndürme Çabası Kalp Kriziyle Sonuçlandı

Burdur'da evinin yakınında çıkan otluk yangınını söndürmek isteyen yaşlı adam kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Ali Yıldıran, yangını söndürmeye çalışırken kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

06.06.2024 01:07
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Burdur'da evininin yakınında çıkan otluk yangınını söndürmek isterken kalp krizi geçiren yaşlı adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Burdur merkez Atatürk Mahallesi Nuri Ortaç Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre evinin önünde bulunan arazide ağaç yetiştiren Ali Yıldıran (60) bahçede çıkan kuru otları yakmak isterken alevlerin bir anda büyümesi üzerine yangını söndürmek için müdahalede bulundu. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu sırada kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalışan Ali Yıldıran kalp krizi geçirerek yere yığıldı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından otluk yangını söndürülürken Ali Yıldıran ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Yıldıran hayatını kaybetti. - BURDUR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Burdur'da Yangın Söndürme Çabası Kalp Kriziyle Sonuçlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Burdur'da Yangın Söndürme Çabası Kalp Kriziyle Sonuçlandı - Son Dakika
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