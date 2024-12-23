Burdur'da Yangında 5 Halk Otobüsü Yandı

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Burdur'da feci yangın: 5 halk otobüsü alev alev yanarak hurdaya döndü

Park halindeki 6 otobüsten 5'i tamamen yandı, camları patlayan bir otobüs yanmaktan son anda kurtarıldı

BURDUR - Burdur'da gece saatlerinde halk otobüsleri otopark alanında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda söndürülürken yangında zarar gören 6 otobüsten 5'i tamamen yandı, camları patlayan 1 otobüs ise yanmaktan son anda kurtarıldı.

Yangın gece saat 03.18'de Burdur merkez Aydınlıkevler Mahallesi Mahrukatcılar Sitesi Terakki Sokak üzerinde bulunan Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi otopark alanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre otoparkta park halinde bulunan bir halk otobüsünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Hızla büyüyen yangın yan yana duran park halindeki diğer otobüslere de sıçradı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınarak söndürülen yangında 5 halk otobüsü tamamen yanarken camları patlayan 1 otobüs ise son anda olay yerinden çekildi.

Olay hakkında konuşan Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Ballak, "112 komuta merkezine 03.18'de düşen ihbar sonrası ekiplerimiz 03.22'de bölgeye gelerek çalışmalara başladı. 5 otobüste yangın etkiliydi. Çünkü otobüsler birbirine yapışık vaziyette park edilmişti. Toplam 5 araç 15 personel ile yangına müdahale ettik. Yangında 5 otobüs yanarak zarar gördü. Soğutma çalışmalarının ardından yangının çıkış nedeniyle ilgili detaylı incelememizi gerçekleştireceğiz. Tüm mal sahiplerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İnşallah tekrarı olmaz ama büyük bir yangındı." dedi.

Yangının ilk başladığı halk otobüsünün şoförü Erkan Gedik ise, "Saat 22.32'de üniversite seferine çıktım. Yolcuları bıraktıktan sonra 23.35 civarında buraya gelerek aracı park ettim. 03.30 sıralarında ise araç sahibi Murat Bey beni arayarak aracın yandığını söyledi. Biz de hemen buraya geldik. Yangının neden çıktığı hakkında hiçbir bilgimiz yok ama ana sigortalarımız kapalıydı. Yapılacak araştırmadan sonra öğreneceğiz biz de." ifadelerini kullandı.

Soğutma çalışmaları sonrasında olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaparken yangının kundaklama sonrası çıktığı şüphesi üzerinde duruluyor.