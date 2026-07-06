Burdur'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu - Son Dakika
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Burdur'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu

06.07.2026 13:15
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Burdur merkezli operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı, 750 milyon TL işlem hacmi tespit edildi.

Burdur merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı bahis suçuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilerin banka, elektronik para kuruluşu ve kripto varlık hesaplarında yapılan incelemelerde yaklaşık 750 milyon TL işlem hacmi bulunduğu belirlendi. Elde edilen deliller doğrultusunda 6 Temmuz'da Burdur merkezli Adana, Antalya, Denizli, Isparta, İstanbul ve Konya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Toplam 9 şüpheli hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı uygulanırken, gerçekleştirilen operasyonlarda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon çerçevesinde şüphelilerin üst aramaları ile ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, yasa dışı bahis organizasyonunda para transferlerinde kullanılan hesaplara tanımlı SIM kartlar ile soğuk cüzdanlar ele geçirildi. - BURDUR

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Ekonomi, Burdur, Finans, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Burdur'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu - Son Dakika

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