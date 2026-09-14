Burdur'da yasa dışı bahis operasyonunda 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Burdur'da yasa dışı bahis operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Burdur\'da yasa dışı bahis operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
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Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı bahis ve sanal kumara yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheliden 5'i yakalandı. Şüphelilerin 2023-2024 yılları ile 2026 yılının ocak-mart ayları arasındaki hesaplarında 199 milyon 930 bin 403 lira 72 kuruş işlem hacmi bulunduğu belirlendi.

Burdur'da yasa dışı bahis ve sanal kumar faaliyetlerine yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 199 milyon TL'lik işlem hacmi tespit edildi.

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yeni nesil suç örgütlerine yönelik yürütülen "Sokaklar Güvende" operasyonları çerçevesinde, Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik çalışma başlatıldı. Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Burdur merkez, Bucak ve Çavdır ilçeleri ile Antalya'da ikamet eden 8 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis oynatma, yasa dışı bahisten gelir elde etme ve elde edilen gelirlerin farklı hesaplar arasında transfer edilmesine yönelik inceleme yapıldı. Çalışmalar kapsamında MASAK tarafından hazırlanan mali analiz raporları incelenirken, yasa dışı bahis ve sanal kumar platformlarında kullanıldığı değerlendirilen hesaplar tespit edildi. Yapılan incelemelerde şüphelilerin 2023-2024 yılları ile 2026 yılının ocak-mart ayları arasındaki hesaplarında 199 milyon 930 bin 403 lira 72 kuruş işlem hacmi bulunduğu belirlendi. Söz konusu hesapların organizasyonel bir yapı içerisinde transfer aracı olarak kullanıldığı tespit edildi.

8 şüpheliden 5'i yakalandı

8 şüphelinin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik Burdur ve Antalya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli yakalanırken, şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda cep telefonu, laptop ve flash belleklerden oluşan 11 dijital materyal ele geçirildi. Firari durumdaki diğer 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. Soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Güvenlik, 3. Sayfa, Burdur, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Burdur'da yasa dışı bahis operasyonunda 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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