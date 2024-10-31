Burdur'da Yaşlı Adam Evinde Ölü Bulundu

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İki gündür haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

BURDUR - Burdur'da yalnız yaşayan ve kendisinden iki gündür haber alınamayan yaşlı adam itfaiyenin kapıyı açmasıyla içeri giren polis ekipleri tarafından evinde ölü bulundu.

Olay dün gece saatlerinde Burdur merkez Karasenir Mahallesi Karasenir Caddesi üzerinde bulunan müstakil evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre yalnız yaşayan Yusuf Ocak'aulaşamayan ev sahibi Yusuf Ocak'ın kaldığı eve geldi. Kapının kilitli olduğunu gören ev sahibi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin kapıyı açmasının ardından içeri giren polis ekipleri Yusuf Ocak'ı yatağında hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Yusuf Ocak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından evde ve çevrede çalışma yapılırken eve gelen adli tabip olayı normal ölüm olarak değerlendirdi. Ocak'ın cenazesi Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yusuf Ocak'ın yakın zamanda beyin ameliyatı olduğu öğrenildi.