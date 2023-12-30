 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Burdur'da Yeni Yıl Tedbirleri - Son Dakika
Üye Girişi

Burdur'da Yeni Yıl Tedbirleri

Burdur Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların huzur ve güven içinde yeni yıla girmelerini sağlamak için bin 25 personelden oluşan 223 ekiple sahada olacak. Ana arterlerde ve yoğun güzergahlarda trafik ve asayiş olaylarının önüne geçmek için gerekli planlamalar yapıldı.

Burdur\'da Yeni Yıl Tedbirleri
30.12.2023 - 00:55,
Abone Ol

Burdur'da vatandaşların yeni yıla huzur ve güven ortamı içerisinde girmelerini sağlamak için Burdur Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı toplam bin 25 personelden oluşan 223 ekiple sahada olacak.

Burdur Valiliği'nden yapılan açıklamada İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgelerinde bulunan ana arterlerde ve sabit yol uygulama noktalarında, halkın yoğun olduğu güzergahlarda meydana gelebilecek trafik ve asayiş olaylarının önüne geçmek için gerekli planlamaların yapıldığı bilgisi paylaşıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yılbaşı tedbirleri kapsamında 31 Aralık 2023 günü il merkezinde 41 rütbeli personel, 494 polis memuru, 24 çarşı ve mahalle bekçisi olmak üzere toplam 559 personel ve 62 ekip görev yapacak. Ayrıca ilçelerde toplam 240 personel ile 46 ekip olmak üzere il genelinde toplam 799 personel ve 108 ekibin görev yapacağı bildirildi.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından yılbaşı tedbirleri kapsamında ise 31 Aralık 2023 günü jandarma sorumluluk bölgesinde 11 subay, 70 astsubay, 17 uzman çavuş, 128 uzman erbaş olmak üzere toplam 226 personel ve 115 timin görev alacağı kaydedildi. - BURDUR

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Emniyet Müdürlüğü, Jandarma, Burdur, Güvenlik, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Burdur'da Yeni Yıl Tedbirleri - Son Dakika


00:02
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi fenalaştı, Riyad'da kaldığı otele ambulans geldi TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi fenalaştı, Riyad'da kaldığı otele ambulans geldi
23:57
İptal edilen Süper Kupa finaliyle ilgili AK Parti'den ilk açıklama İptal edilen Süper Kupa finaliyle ilgili AK Parti'den ilk açıklama
23:51
Hollandalı ırkçı ve İslam karşıtı liderden Süper Kupa yorumu Hollandalı ırkçı ve İslam karşıtı liderden Süper Kupa yorumu
23:32
Takımlarımız Süper Kupa finali için sıraya girdi! Aralarında Amedspor da var Takımlarımız Süper Kupa finali için sıraya girdi! Aralarında Amedspor da var
23:14
Suudi Arabistan, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Türkiye'ye dönüş uçaklarının kalkmasına izin vermedi Suudi Arabistan, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Türkiye'ye dönüş uçaklarının kalkmasına izin vermedi
22:23
Fenerbahçe kafilesi Riyad'daki otelden alkışlarla ayrıldı Fenerbahçe kafilesi Riyad'daki otelden alkışlarla ayrıldı
22:03
Fenerbahçe, Galatasaray ve TFF'den ortak açıklama: Süper Kupa finali ileri bir tarihe ertelendi Fenerbahçe, Galatasaray ve TFF'den ortak açıklama: Süper Kupa finali ileri bir tarihe ertelendi
22:01
Skandal üstüne skandal! Suudi yetkililer, takımlarımızın soyunma odasına polis yığdı Skandal üstüne skandal! Suudi yetkililer, takımlarımızın soyunma odasına polis yığdı

Son Dakika
00:02 TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi fenalaştı, Riyad'da kaldığı otele ambulans geldi
23:57 İptal edilen Süper Kupa finaliyle ilgili AK Parti'den ilk açıklama
23:51 Hollandalı ırkçı ve İslam karşıtı liderden Süper Kupa yorumu
23:32 Takımlarımız Süper Kupa finali için sıraya girdi! Aralarında Amedspor da var
23:14 Suudi Arabistan, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Türkiye'ye dönüş uçaklarının kalkmasına izin vermedi
22:23 Fenerbahçe kafilesi Riyad'daki otelden alkışlarla ayrıldı
22:03 Fenerbahçe, Galatasaray ve TFF'den ortak açıklama: Süper Kupa finali ileri bir tarihe ertelendi
22:01 Skandal üstüne skandal! Suudi yetkililer, takımlarımızın soyunma odasına polis yığdı
21:50 Bomba iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyükekşi'nin istifasını istedi
21:41 İşte Süper Kupa finalinin iptal edilmesine sebep olan tişört
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2023 01:30:32. #1.11#
SON DAKİKA: Burdur'da Yeni Yıl Tedbirleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement