Burdur\'da Yeni Yıl Tedbirleri

Burdur'da vatandaşların yeni yıla huzur ve güven ortamı içerisinde girmelerini sağlamak için Burdur Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı toplam bin 25 personelden oluşan 223 ekiple sahada olacak.

Burdur Valiliği'nden yapılan açıklamada İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgelerinde bulunan ana arterlerde ve sabit yol uygulama noktalarında, halkın yoğun olduğu güzergahlarda meydana gelebilecek trafik ve asayiş olaylarının önüne geçmek için gerekli planlamaların yapıldığı bilgisi paylaşıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yılbaşı tedbirleri kapsamında 31 Aralık 2023 günü il merkezinde 41 rütbeli personel, 494 polis memuru, 24 çarşı ve mahalle bekçisi olmak üzere toplam 559 personel ve 62 ekip görev yapacak. Ayrıca ilçelerde toplam 240 personel ile 46 ekip olmak üzere il genelinde toplam 799 personel ve 108 ekibin görev yapacağı bildirildi.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından yılbaşı tedbirleri kapsamında ise 31 Aralık 2023 günü jandarma sorumluluk bölgesinde 11 subay, 70 astsubay, 17 uzman çavuş, 128 uzman erbaş olmak üzere toplam 226 personel ve 115 timin görev alacağı kaydedildi. - BURDUR