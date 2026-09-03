Burdur\'da yol kenarındaki kuru otlarda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Burdur'da kuru otların tutuşması sonucu çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, Bedirli- Karamanlı yol güzergahında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarında bulunan kuru otların henüz belirlenemeyen bir nedenle tutuşmasıyla başlayan yangın kısa sürede çevredeki otluk alana yayıldı. Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, alevlerin çevredeki alanlara sıçramaması için müdahalede bulundu. Ekiplerin zamanında müdahalesiyle yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alındı. Yangının tamamen söndürülmesinin ardından bölgede soğutma çalışması yapıldı.