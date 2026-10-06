Burdur\'da yola atlayan Ukrayna uyruklu kadın polise direnip adliyeye sevk edildi

Burdur'da seyir halindeki araçların önüne atlayan ve kendisine müdahale eden polis ekiplerine direnerek tekme atmaya çalışan Ukrayna uyruklu kadın, hakkında 'uyuşturucu kullanmak ve kamu görevlisine direnmek' suçlarından işlem yapılmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 13.30 sıralarında Bozkurt Mahallesi Armağan İnci Bulvarı üzerindeki Burdur Otobüs Terminali yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.A. isimli Ukrayna vatandaşı kadın, cadde üzerinde seyir halindeki araçların önüne atlamış, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık kontrolü amacıyla ambulansa bindirilmek istenen kadın, polis ekiplerine direnerek tekme atmaya çalışırken, ekiplerin müdahalesiyle etkisiz hale getirilerek kelepçelendi. Kadın, daha sonra ambulansla hastaneye götürülürken hastanedeki işlemlerinin ardından gözaltına alındı. Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma çerçevesinde N.A. hakkında 'uyuşturucu kullanmak' ve 'kamu görevlisine direnmek' suçlarından işlem yapıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan N.A., Burdur Adliyesi'ne sevk edildi.