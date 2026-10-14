Burdur'da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı, otomobilde sıkışan 2 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Burdur'da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı, otomobilde sıkışan 2 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Burdur\'da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı, otomobilde sıkışan 2 kişi yaralandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur'da sabah saatlerinde Ankara-Burdur kara yolu Dostluk Kavşağı'nda yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı, kazada 2 kişi yaralandı. Otomobilde sıkışan yaralılar ekiplerin çalışmasıyla kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Burdur'da şehirlerarası yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Otomobilde sıkışan yaralılar, ekiplerin çalışmasıyla kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, sabah saatlerinde Ankara-Burdur kara yolu üzerinde Dostluk Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.A. idaresindeki 32 AEG 486 plakalı otomobil ile Mersin Nur firmasına ait 31 AYG 956 plakalı otobüs çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü C.A. ile T.A. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, ekiplerin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
Trafik KazalarıAcil Durum3. SayfaİncelemeAnkaraBurdurGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Korkulan oldu Arap ülkesinin can damarını vurdular Korkulan oldu! Arap ülkesinin can damarını vurdular
Halk TV’ye kayyum atandı Operasyonda 11 kişi gözaltına alındı Halk TV'ye kayyum atandı! Operasyonda 11 kişi gözaltına alındı
Esra Erol’da tanınan Fatma’nın son hali ortaya çıktı Esra Erol’da tanınan Fatma’nın son hali ortaya çıktı
Maç sonu TRT’yi izleyenlerin ağzı açık kaldı O ses nereden geldi Maç sonu TRT'yi izleyenlerin ağzı açık kaldı! O ses nereden geldi?
Tutuklanan Ankara Abisi, Haluk Levent için bakın neler demiş Tutuklanan Ankara Abisi, Haluk Levent için bakın neler demiş
Osimhen Yamal’ı kolundan tutup götürdü Sonrası bomba Osimhen Yamal'ı kolundan tutup götürdü! Sonrası bomba
11:57
Yamal’a Lemina’yı sordular Verdiği tepki olay
Yamal'a Lemina'yı sordular! Verdiği tepki olay
11:41
Tamam mı devam mı Altın yatırımcısının gözü kulağı saat 15.30’da açıklanacak veride
Tamam mı devam mı? Altın yatırımcısının gözü kulağı saat 15.30’da açıklanacak veride
11:35
Gündem yaratan operasyonda Bakan Çiftçi’yi sinirlendiren “Seyyid Kutub” detayı
Gündem yaratan operasyonda Bakan Çiftçi’yi sinirlendiren “Seyyid Kutub” detayı
11:24
MİT, “Balina James“i kıskıvrak yakaladı Evinden 4 milyon dolar ve 64 lüks saat ele geçirildi
MİT, "Balina James"i kıskıvrak yakaladı! Evinden 4 milyon dolar ve 64 lüks saat ele geçirildi
10:57
Halk TV’ye kayyum atanması sonrası Yeni Partili vekiller, ağızlarını ve gözlerini bantladı
Halk TV’ye kayyum atanması sonrası Yeni Partili vekiller, ağızlarını ve gözlerini bantladı
10:07
Husiler, Suudi Arabistan’ın kalbini vurdu Art arda patlamalar
Husiler, Suudi Arabistan’ın kalbini vurdu! Art arda patlamalar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2026 12:08:52. #7.12#
SON DAKİKA: Burdur'da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı, otomobilde sıkışan 2 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei