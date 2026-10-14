Burdur\'da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı, otomobilde sıkışan 2 kişi yaralandı

Burdur'da şehirlerarası yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Otomobilde sıkışan yaralılar, ekiplerin çalışmasıyla kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, sabah saatlerinde Ankara-Burdur kara yolu üzerinde Dostluk Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.A. idaresindeki 32 AEG 486 plakalı otomobil ile Mersin Nur firmasına ait 31 AYG 956 plakalı otobüs çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü C.A. ile T.A. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, ekiplerin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.