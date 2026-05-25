Burdur'da Zincirleme Kaza: 5 Yaralı

Burdur'da 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi hafif şekilde yaralanırken, yol kısa süreliğine trafiğe kapandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Burdur-Antalya kara yolu Antalya Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.A. idaresindeki 15 AAC 348 plakalı tırın kırmızı ışıkta aniden durması sonucu İ.T.'nin kullandığı 03 L 8888 plakalı otomobil, M.K. idaresindeki 03 AIC 920 plakalı hafif ticari araç, E.S. idaresindeki 34 KVP 237 plakalı hafif ticari araç ile R.M.'nın kullandığı 64 ABP 443 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada R.M., E.M. Y.Y.T., Y.T.T. ve K.Y. hafif şekilde yaralandı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza nedeniyle kara yolu bir süre trafiğe kapandı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Kazayla ilgili incelme başlatıldı. - BURDUR