Burdur\'daki Yangın Kontrol Altına Alındı

Burdur'da ormanlık alana yakın çiftlikte çıkan yangın ekiplerin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, saat 00.30 sıralarında merkeze bağlı Kapaklı köyündeki bir çiftlikte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çiftlikte henüz belirlenemeyen bir nedenle alevlerin yükseldiğini gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlerin büyümesini engellemek için yangına farklı noktalardan müdahale etti. Geceyi aydınlatan alevlerin ormanlık alana sıçrama ihtimaline karşı Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri de bölgeye sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Söndürme ve soğutma çalışmaları devam ettiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.