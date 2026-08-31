Burdur'daki Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Burdur'daki Yangın Kontrol Altına Alındı

Burdur\'daki Yangın Kontrol Altına Alındı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur'da çiftlikte çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Burdur'da ormanlık alana yakın çiftlikte çıkan yangın ekiplerin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, saat 00.30 sıralarında merkeze bağlı Kapaklı köyündeki bir çiftlikte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çiftlikte henüz belirlenemeyen bir nedenle alevlerin yükseldiğini gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlerin büyümesini engellemek için yangına farklı noktalardan müdahale etti. Geceyi aydınlatan alevlerin ormanlık alana sıçrama ihtimaline karşı Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri de bölgeye sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Söndürme ve soğutma çalışmaları devam ettiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Acil Durum, 3. Sayfa, İtfaiye, Burdur, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Burdur'daki Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CIA Başkanı Moskova’da üçlü görüşme önerdi CIA Başkanı Moskova'da üçlü görüşme önerdi
Rusya’dan Ukrayna enerji tesislerine saldırı tehdidi Rusya'dan Ukrayna enerji tesislerine saldırı tehdidi
Marmara’daki 185 deprem ’deprem fırtınası’ çıktı Marmara'daki 185 deprem 'deprem fırtınası' çıktı
HÜRJET Zafer Bayramı’nda ilk uçuşunu gerçekleştirdi HÜRJET Zafer Bayramı'nda ilk uçuşunu gerçekleştirdi
Karadeniz’de dron saldırısına uğrayan gemi Samsun’da karaya oturdu Karadeniz'de dron saldırısına uğrayan gemi Samsun'da karaya oturdu
Kazdağı’nda yangın: Müdahale sürüyor Kazdağı'nda yangın: Müdahale sürüyor

10:55
Acun Ilıcalı aradan çekildi Yıldız isim adım adım Fener’e
Acun Ilıcalı aradan çekildi! Yıldız isim adım adım Fener'e
10:46
8 can gitti, 18 kişi kayıp Kaptanla ilgili ortaya atılan iddia akılalmaz
8 can gitti, 18 kişi kayıp! Kaptanla ilgili ortaya atılan iddia akılalmaz
10:43
Amedspor-Trabzonspor maçı öncesi Hacıosmanoğlu’nun o sözlerini paylaşmayan kalmadı
Amedspor-Trabzonspor maçı öncesi Hacıosmanoğlu'nun o sözlerini paylaşmayan kalmadı
10:08
Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 2,3 büyüdü
Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 2,3 büyüdü
09:52
16 yaşında hastane tuvaletinde doğum yaptı Kuzeniyle ilgili iddiası şoke etti
16 yaşında hastane tuvaletinde doğum yaptı! Kuzeniyle ilgili iddiası şoke etti
09:48
Melih Gökçek Almanya’daki milyonluk dairelerini anlattı “Vatandaşlık“ itirafı
Melih Gökçek Almanya'daki milyonluk dairelerini anlattı! "Vatandaşlık" itirafı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2026 11:05:20. #7.13#
SON DAKİKA: Burdur'daki Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement