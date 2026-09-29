Burdur Gölhisar'da kavgada kürekler kullanıldı, 2 otomobil zarar gördü - Son Dakika
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Burdur Gölhisar'da kavgada kürekler kullanıldı, 2 otomobil zarar gördü

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Burdur Gölhisar\'da kavgada kürekler kullanıldı, 2 otomobil zarar gördü
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Burdur'un Gölhisar ilçesi Fatih Mahallesi'nde akşam saatlerinde iki grup arasında çıkan tartışma, küreklerin de kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada 2 otomobil zarar görürken polisin müdahalesiyle taraflar ayrıldı, olayın büyümesi önlendi ve tahkikat başlatıldı.

Burdur'un Gölhisar ilçesinde küreklerin de kullanıldığı iki grup arasında çıkan kavgada 2 otomobil zarar gördü.

Olay, akşam saatlerinde Gölhisar ilçesi Fatih Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Tarafların birbirlerine saldırdığı kavgada küreklerin de kullanılırken yaşanan kavga sırasında çevrede bulunan 2 otomobil zarar gördü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin müdahalesiyle taraflar birbirinden ayrılırken, olayın daha fazla büyümesinin önüne geçildi. Kavgada sonrasında zarar gören araçlarda inceleme yapıldı. Polis ekipleri olayla ilgili tarafların ifadelerine başvururken, kavganın çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla tahkikat başlattı.

Kaynak: İHA
3. SayfaGölhisarBurdurGüncelFatihSon Dakika

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