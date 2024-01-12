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Burdur Gölhisar'da Otomobil Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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Burdur Gölhisar'da Otomobil Kazası: 2 Yaralı

Burdur'un Gölhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil bahçe duvarına çarptı ve 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Gölhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burdur Gölhisar\'da Otomobil Kazası: 2 Yaralı
12.01.2024 - 23:54,  Güncelleme: 23:56
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Burdur'un Gölhisar ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin bahçe duvarına çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Burdur'un Gölhisar ilçesi Konak Demokrasi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mikail U. idaresindeki 07 FER 15 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda bahçe duvarına çarptı. Kazada sürücü Mikail U. ve Gürkan A. yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonrasında sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından yaralılar, ambulans ile Gölhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sonrası ağır hasar alan otomobil ise çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. - BURDUR

Kaynak: İHA
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