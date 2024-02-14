Burdur İl Jandarma Komutanlığı Ekipleri 5 Firari Cezaevine Gönderildi - Son Dakika
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Burdur İl Jandarma Komutanlığı Ekipleri 5 Firari Cezaevine Gönderildi

Burdur İl Jandarma Komutanlığı Ekipleri 5 Firari Cezaevine Gönderildi

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan genel asayiş çalışmaları sonucunda, farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 firari cezaevine gönderildi. 01-11 Şubat tarihleri arasında meydana gelen 33 asayiş olayında 39 şüpheli şahıs tespit edilerek adli makamlara sevk edildi. Ayrıca, yapılan 35 bin 880 şahıs sorgulamasından 99 aranan şahıs ve 17 bin 358 araç sorgulamasından 2 yakalama kaydı bulunan araç yakalandı.

14.02.2024 16:48  Güncelleme: 16:49
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Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı genel asayiş çalışmaların yakalanan ve haklarında farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 firari cezaevine gönderildi.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 01-11 Şubat tarihleri arasında meydana gelen 33 asayiş olayında 39 şüpheli şahıs tespit edilerek adli makamlara sevk edildi. İl genelinde yapılan 35 bin 880 şahıs sorgulamasından 99 aranan şahıs, 17 bin 358 araç sorgulamasından 2 yakalama kaydı bulunan araç yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucunda farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 5 şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi. - BURDUR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Burdur İl Jandarma Komutanlığı Ekipleri 5 Firari Cezaevine Gönderildi - Son Dakika

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