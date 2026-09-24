Burdur Yeşilova'da kaybolan 90 yaşındaki alzaymır hastası 3 saatlik aramayla bulundu - Son Dakika
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Burdur Yeşilova'da kaybolan 90 yaşındaki alzaymır hastası 3 saatlik aramayla bulundu

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Burdur Yeşilova\'da kaybolan 90 yaşındaki alzaymır hastası 3 saatlik aramayla bulundu
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Burdur Yeşilova'da kaybolan 90 yaşındaki alzaymır hastası, AFAD ve jandarmanın yaklaşık 3 saat süren araması sonucu bulunarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Dün akşam Örencik köyünde başlatılan çalışmalara 45 personel, 5 araç, 3 dron ve 1 iz takip köpeği katıldı.

Burdur'un Yeşilova ilçesinde kaybolan 90 yaşındaki alzaymır hastası, AFAD ve jandarma ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren arama çalışmaları sonucu bulundu. 45 personelin katıldığı çalışmalarda dron ve iz takip köpeği de kullanıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Yeşilova ilçesine bağlı Örencik köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 90 yaşındaki alzaymır hastası İbrahim Ç.'nin kaybolduğu ihbarı üzerine AFAD ve jandarma ekipleri bölgede arama-kurtarma çalışması başlattı. Saat 19.00 sıralarında başlayan çalışmalara 5 araç, 45 personel, 3 dron ve 1 iz takip köpeği katıldı. Ekiplerin köy ve çevresindeki alanlarda yaklaşık 3 saat süren arama çalışmaları sonucu yaşlı adam, saat 22.00 sıralarında sağ olarak bulundu. Ekipler tarafından bulunduğu yerden alınan vatandaş, sağlık ekiplerine teslim edildi. İbrahim Ç.'nin sağlık ekipleri tarafından gerekli kontrollerinin yapıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Burdur Yeşilova'da kaybolan 90 yaşındaki alzaymır hastası 3 saatlik aramayla bulundu - Son Dakika
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