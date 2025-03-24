Burhaniye\'de AK Parti İlçe Başkanlığına Taşlı Saldırı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde dün gece AK Parti Burhaniye İlçe Başkanlığına taşlı saldırı düzenlendi. AK Parti İl Başkanı Mehmet Aydemir, Burhaniye İlçe Başkanlığı'na yönelik gerçekleştirilen taşlı saldırıya ilişkin açıklamada bulundu.

Aydemir, saldırının sadece teşkilata yönelik olmadığını, aynı zamanda demokrasiyi ve siyaset yapma özgürlüğünü hedef aldığını vurguladı.

"AK Parti, milletimizin bağrından çıkmış, hizmet ve eser siyasetiyle 23 yıldır Türkiye'nin dört bir yanında kalkınma hamleleri gerçekleştirmiş bir partidir. Burhaniye İlçe Başkanlığımıza yönelik yapılan bu saldırı, yalnızca teşkilatımıza değil, demokrasimize ve siyaset yapma özgürlüğüne de bir tehdittir." ifadelerini kullanan Aydemir, şiddetin hiçbir türlüsünü kabul etmediklerini belirtti.

Siyasetin fikirler, projeler ve hizmetler üzerinden yapılması gerektiğine dikkat çeken Aydemir, "Korku ve baskı ortamı oluşturulmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Burhaniye'de AK Parti'ye gönül vermiş tüm dava arkadaşlarımızla birlikte, milletimize hizmet yolunda daha güçlü ve kararlı adımlarla yürümeye devam edeceğiz" dedi.

Saldırıyı gerçekleştirenleri şiddetle kınadıklarını belirten Aydemir, teşkilat mensuplarına ve dava arkadaşlarına geçmiş olsun dileklerini ileterek, halkın sağduyusuna güvendiklerini ifade etti. - BALIKESİR