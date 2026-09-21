Burhaniye'de eşek arısı paniğiyle zeytin ağacına çarpan kamyonetteki yolcu kurtarıldı - Son Dakika
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Burhaniye'de eşek arısı paniğiyle zeytin ağacına çarpan kamyonetteki yolcu kurtarıldı

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Burhaniye\'de eşek arısı paniğiyle zeytin ağacına çarpan kamyonetteki yolcu kurtarıldı
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Burhaniye'de bir kamyonet, hareket halindeyken araca giren eşek arısının paniğe yol açmasıyla zeytin ağacına çarptı. Araçta sıkışan 18 yaşındaki yolcu itfaiye ekiplerince çıkarılırken, sürücü hafif yaralandı ve yolcunun bacağı kırıldı.

Burhaniye ilçesinde kontrolden çıkarak zeytin ağacına çarpan kamyonette sıkışan yolcuyu itfaiye kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Bahadınlı Mahallesine gitmekte olan B. Ç. 22 yönetimindeki 10 RE 870 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak zeytin tarlasına girdi. Zeytin ağacına çarpan araçta hasar meydana gelirken, araçta yolcu olarak bulunan 18 yaşındaki M.B araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine Balıkesir İtfaiyesi Burhaniye Grup Amirliği, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan yolcu M.B.yi yaptıkları çalışma sonucunda bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sürücü B.Ç. kazayı hafif yaralı olarak atlatırken, M.B'nin bacağının kırıldığı öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin kazaya 2 araç ve 5 personelle müdahale ettiği bildirilirken, kazayla ilgili jandarma ekiplerinin incelemesi sürüyor. Kazaya, hareket halindeyken araca giren eşek arısının yaşattığı paniğin neden olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA
Trafik Kazaları3. SayfaİtfaiyeZeytinGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Burhaniye'de eşek arısı paniğiyle zeytin ağacına çarpan kamyonetteki yolcu kurtarıldı - Son Dakika
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