Burhaniye\'de Güvenlik Danışma Kurulu Toplantısı Yapıldı

Burhaniye' de Kaymakam İlyas Memiş başkanlığında ilgili kurum amirlerinin katılımıyla ilçe güvenlik ve asayiş konularının değerlendirildiği ilçe güvenlik danışma kurulu toplantısı yapıldı. Toplantıya, Kaymakam İlyas Memiş'in yanı sıra kurul üyeleri katıldı.

Kaymakam İlyas Memiş başkanlığında ilgili kurum amirlerinin katılımıyla ilçenin güvenlik ve asayiş konularının değerlendirildiği ilçe güvenlik danışma kurulu toplantısı yapıldı. Kaymakamlık toplantı salonunda yapılan toplantıda; ilçenin güvenlik, asayiş ve trafik konularında yaşanan sorunları, kurumlarımızın talepleri ve koordinasyonu gerektiren hususlar görüşüldü. Toplantıya, Kaymakam İlyas Memiş, Belediye Başkan Yardımcısı Tamer Midilli, Emniyet Müdürü Faik Karabaş, Jandarma Komutanı Ünal Bayhan, Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı V. Ali Solunoğlu, Meslek Yüksek Okul Müdürü Doç. Dr. Muammer Bezirgan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, İlçe Sağlık Müdürü Ömer Yiğit Yalçın ve diğer kurum yetkilileri katıldı. - BALIKESİR