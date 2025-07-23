Burhaniye\'de İzinsiz Havai Fişek Cezası

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde sahilde havai fişek atan iki kişiye cezai işlem uygulandı.

Burhaniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri havai fişek denetimlerini artırdı. Bu çerçevede Ören Mahallesi sahilinde dün gece 23.30 saatlerinde izinsiz havai fişek gösterisi yapıldığı ihbarı üzerine adrese giden bekçiler, havai fişek gösterisini gerçekleştiren 2 kişiyi tespit etti. Ardından olay yerine gelen polis ekipleri, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu dahilinde izinsiz havai fişek gösterisi yapanlara idari para cezası uyguladı. Yetkililer havai fişek denetimlerinin artarak devam edeceğini kaydetti. - BALIKESİR