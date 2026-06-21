Burhaniye\'de çıkan orman yangınında yaklaşık 10 dekar alan zarar gördü

Burhaniye ilçesine bağlı Taylıeli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlerin kontrol altına alınması için Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü kara ekipleri, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Orman Genel Müdürlüğü bünyesindeki yangın söndürme helikopterleri ve uçakları bölgeye sevk edilerek yoğun bir çalışma başlattı. Çıkan yangında 10 dekar alan zarar gördü

Balıkesir'in Burhaniye İlçesine bağlı turistik köylerinden Taylıeli'nde sabah saat 9.45 dolayında çıkan orman yangını Orman Yangın Söndürme ve İtfaiye ekiplerini harekete geçirdi. Yangına 2 yangın uçağı ile 6 yangın helikopteri ve çok sayıda yer aracı ile yüzlerce personel müdahale etti. Yangın saat 12.00 dolayıanda kontrol altına alınırken, sarp arazideki yangının sündürülmesinde yangın helikopterlerinin büyük etkisi oldu. Yaklaşık 10 dekarlık alanda etkili olan yangında yüzlerce fıstıkçamı zarar gördü. Soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BALIKESİR