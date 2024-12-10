Burhaniye'de Park Halindeki Araç Yangını: Fiat Tofaş Alev Topuna Döndü - Son Dakika
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Burhaniye'de Park Halindeki Araç Yangını: Fiat Tofaş Alev Topuna Döndü

Burhaniye\'de Park Halindeki Araç Yangını: Fiat Tofaş Alev Topuna Döndü

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde park halindeki Fiat Tofaş marka otomobilin ön kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Dakikalar içinde yangın büyüyerek aracı alev topuna dönüştürdü. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

10.12.2024 15:02  Güncelleme: 15:07
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Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde park halindeki Fiat Tofaş marka otomobilden dumanlar çıkmaya başladı. Araç dakikalar içinde adeta alev topuna döndü.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'in Burhaniye ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda park halindeki 10 BFY 71 plakalı otomobilin ön kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Vatandaşlar hemen itfaiyeye bilgi verdi.

Dakikalar içinde otomobilin iç mahallindeki dumanlar, yerini alevlere bıraktı. Çevredekilerin endişeyle izlediği araç, adeta alev topuna döndü.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, alevlere müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülen yangın sonrası otomobilde büyük çaplı maddi hasar oluştu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Burhaniye'de Park Halindeki Araç Yangını: Fiat Tofaş Alev Topuna Döndü - Son Dakika

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