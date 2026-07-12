Burhaniye\'de sigara denetimleri sıklaştı

Burhaniye ilçesinde, İlçe Sağlık Müdürlüğünün öncülüğünde sigara denetimleri devam ediyor. Emniyet Müdürlüğü ve Belediye Zabıtasının da destek verdiği denetimlerde, kapalı alanlarda tütün mamullerinin içilip içilmediği kontrol edilirken, kurallara uymayanlara 24 bin 400 liraya kadar ceza kesiliyor.

Son zamanlarda şikayetlerin artması ekipleri harekete geçirdi. Yapılan ani ve sıkı kontrollerde, kurallara aykırı davranan işletmelere ve vatandaşlara ağır para cezaları kesildi. Edinilen bilgiye göre, özellikle kafe, çay ocağı kahvehane restoran ve eğlence mekanlarının yoğun olduğu bölgelerde gerçekleştirilen denetimlerde, hijyen ve iş güvenliği kurallarının yanı sıra 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun'a uyulup uyulmadığı mercek altına alındı. Ekipler, kapalı alanlarda sigara içen müşterilere ve bu duruma göz yuman işletme sahiplerine cezai işlem uyguladı. Yetkililer, denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirterek, "Amacımız ceza kesmek değil, toplum sağlığını korumak ve kurallara uyulmasını sağlamak. Ancak kuralları ihlal edenler hakkında kanuni yaptırımlar uygulanacaktır" açıklamasında bulundu. Denetimlerde ayrıca, izinsiz sigara satışı yapılan işletmelerin de tespit edildiği ve bu işletmelere ek idari para cezaları uygulandığı öğrenildi. Vatandaşlar ise uygulamadan memnun olduklarını dile getirirken, özellikle yoğun saatlerde yapılan denetimlerin olumlu karşılandığı gözlendi. - BALIKESİR