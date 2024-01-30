Burhaniye\'de yapılan şok asayiş uygulamasında 23 kişi yakalandı

Burhaniye ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğünün ilçe genelinde yaptığı şok asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 23 kişi yakalandı. Yapılan uygulamalarda 14 araca 55 bin 585 lira ceza yazılırken, silah ve uyuşturucu yakalandı.

Burhaniye'de İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetimlerini artırdı. İlçe genelinde yapılan şok uygulamada, farklı suçlardan aranan 23 kişi yakalanırken, 169 araç kontrol edildi ve 14 araca 55 bin 585 lira cezai işlem uygulandı. Abartı egsoz ile çevreyi rahatsız eden motosikletlere de cezai işlem yapılarak trafikten men edildi. 3 farklı şahsın üzerinde bir adet kuru sıkı tabanca ve buna ait 12 fişek ile 19 adet 7.65 çapında fişek, 6.8 gram esrar maddesi ve 6.9 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken, şahıslar hakkında gerekli adli ve idari işlemler yapıldı. - BALIKESİR