Burhaniye Emniyet Müdürlüğü Operasyonlarıyla 9 Kişi Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Burhaniye Emniyet Müdürlüğü Operasyonlarıyla 9 Kişi Yakalandı

Burhaniye Emniyet Müdürlüğü Operasyonlarıyla 9 Kişi Yakalandı

Burhaniye ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda aranan 9 kişi yakalanırken, çeşitli silah ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Operasyonlarda iki adet ruhsatsız tabanca, bir adet tüfek, üç adet ruhsatsız kurusıkı tabanca, 39 gram metamfetamin, 28 gram esrar maddesi ve uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ve malzemeler ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Yakalanan kişiler cezaevine teslim edildi.

27.02.2024 14:44  Güncelleme: 14:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burhaniye ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü ekipleri suçlulara göz açtırmıyor. Burhaniye Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonlarda aranan 9 kişi yakalanırken, çeşitli silah ve uyuşturucu maddeler de ele geçirildi.

Burhaniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri operasyonlarına devam ediyor. Son haftalarda yapılan çalışmalarda, iki adet ruhsatsız tabanca, bir adet tüfek, üç adat ruhsatsız kurusıkı tabanca ile 39 gram metamfetamin ve 28 gram esrar maddesi ile uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ve muhtelif malzeme ve çok sayıda ve türde mühimmat ele geçirildi. Bu arada aranan 9 kişi yakalanarak cezaevine teslim edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Burhaniye, Güvenlik, Uyuşturucu, Suç, Operasyon, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Burhaniye Emniyet Müdürlüğü Operasyonlarıyla 9 Kişi Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2024 15:11:36. #1.13#
SON DAKİKA: Burhaniye Emniyet Müdürlüğü Operasyonlarıyla 9 Kişi Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement