Bursa Adliyesi'nde Silahlı Saldırı: 10 Gözaltı

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bursa Adliyesi'nde yaşanan silahlı saldırıya ilişkin 10 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, X üzerinden yaptığı açıklamada Bursa Adliyesi'nde duruşma salonunda meydana gelen silahlı saldırıyla ilgili olarak başsavcılık tarafından adli soruşturma başlatıldığını belirtti. Bakan Tunç, "Soruşturma kapsamında ateşli silah kullanmak suretiyle olayın tarafı 2 kişinin ölümüne ve 2 jandarma kolluk görevlimizin yaralanmasına neden olan müşteki babası şüpheli K.E. kullandığı silahla birlikte yakalanmış olup, şüphelilere yardım eden ve olayda ihmali olduğu değerlendirilenlerin de aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alınmıştır" dedi. - ANKARA