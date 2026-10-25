Bursa Bizim Platformu motosiklet kazaları için acil çalıştay çağrısı yaptı - Son Dakika
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Bursa Bizim Platformu motosiklet kazaları için acil çalıştay çağrısı yaptı

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Bursa Bizim Platformu motosiklet kazaları için acil çalıştay çağrısı yaptı
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Bursa Bizim Platformu, artan motosiklet kazaları ve kuralsız sürüşlere karşı rapor hazırlayıp denetim ve eğitim eksiklerine dikkat çekti. Platform, tehlikeli sürüş videolarının sosyal medyada gelir kaynağı olduğunu ve gençleri özendirdiğini savunarak acil çalıştay çağrısı yaptı.

Bursa'da artan motosiklet kazaları, kuralsız sürüşler ve trafik güvenliği sorunlarına karşı Bursa Bizim Platformu tarafından rapor hazırlandı. Kapsamlı raporda, denetim eksikliği, sürücü eğitimlerindeki yetersizlikler, sosyal medyada tehlikeli sürüşlerin özendirilmesi ve altyapı eksikliklerinin ciddi güvenlik riskleri oluşturduğu vurgulandı. Ayrıca, sosyal medyada paylaşılan "polisten kaçma", yüksek hız ve şov amaçlı motosiklet videolarının trafik magandalığını teşvik ettiği, sosyal medyada tehlikeli sürüş görüntülerinin gelir kapısına dönüştüğü ve genç sürücüleri özendirdiği ileri sürüldü. Platform, artan kazalar ve trafik güvenliği sorunları nedeniyle ilgili kurumlara acil "Trafik Güvenliği Çalıştayı" düzenlenmesi çağrısında bulundu.

Bursa Bizim Platformu Kurucu Başkanı Ferit Gürsoy imzasıyla yapılan açıklamada, motosiklet kullanımındaki artışın ulaşım ve lojistik açısından önemli katkılar sağladığı ancak denetimsizlik ve bilinçsiz kullanım nedeniyle konunun kamu güvenliğini ilgilendiren boyutlara ulaştığı belirtildi.

Platform tarafından hazırlanan "Bursa'da Motosiklet Trafik ve Sürüş Güvenliği Standartları Raporu"nda, plakasız motosikletler, yetersiz park alanları, sosyal medyada tehlikeli sürüş içeriklerinin yaygınlaşması, sürücü kurslarındaki eğitim eksiklikleri ve kurye sektöründeki standart sorunları başlıca risk alanları arasında gösterildi.

Raporda ayrıca, trafikte yaşanan kural ihlallerinin yalnızca fiziksel güvenliği değil, vatandaşların psikolojik durumunu da olumsuz etkilediği belirtilerek, sürekli kaza endişesiyle karşı karşıya kalmanın toplumsal huzur ve ruh sağlığını tehdit ettiği ifade edildi.

"Plakasız motosikletler trafikten men edilmeli"

Çözüm önerilerinin de sıralandığı raporda, plakasız veya plakası gizlenmiş motosikletlerin trafikten çekilmesi, kent genelinde motosikletlere özel park alanları oluşturulması, tehlikeli sürüş videoları paylaşarak gelir elde eden sosyal medya hesaplarına yönelik yasal işlem yapılması ve tekrar eden ihlallerde daha ağır yaptırımlar uygulanması istendi. Sürücü eğitimlerinin yeniden yapılandırılması gerektiğine dikkat çekilen raporda, sürücü kurslarında görev yapan eğitmenlere ileri sürüş sertifikasyonu zorunluluğu getirilmesi ve uygulamalı eğitim alanlarının artırılması önerildi.

Sosyal medya kazaları tetikliyor iddiası

Raporda en dikkat çekici başlıklardan biri ise sosyal medyada paylaşılan tehlikeli motosiklet içerikleri oldu. Bursa Bizim Platformu, özellikle "polisten kaçma", yüksek hız, tek teker üzerinde sürüş ve trafikte zikzak atarak ilerleme gibi görüntülerin sosyal medya platformlarında milyonlarca kez izlendiğine dikkat çekti.

Raporda, bazı kullanıcıların bu videolar sayesinde takipçi kazanarak reklam ve çeşitli dijital gelirler elde ettiği belirtilirken, ortaya çıkan ekonomik kazancın kuralsız sürüşü özendirdiği savunuldu. Açıklamada, "Tehlikeli sürüş görüntüleri paylaşan bazı hesaplar elde ettikleri gelirlerle yedikleri trafik cezalarını rahatlıkla ödeyebilmekte, hatta yeni motosikletler alarak kuralsız sürüşü bir gelir modeline dönüştürebilmektedir" değerlendirmesine yer verildi.

Platform, özellikle genç sürücüler arasında fenomen olma isteğinin trafik kurallarının önüne geçtiğini öne sürerken, sosyal medyada yayılan bu içeriklerin riskli sürüş davranışlarını normalleştirdiğini ve özendirdiğini vurguladı.

Hesapların kapatılması istendi

Raporda, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren görüntüler paylaşarak gelir elde eden sosyal medya hesaplarına yönelik daha etkin denetim uygulanması talep edildi. Bursa Bizim Platformu, BTK ve Emniyet birimlerinin koordinasyonunda bu hesaplar hakkında işlem yapılmasını, gerekli durumlarda hesapların kapatılmasını ve adli süreçlerin işletilmesini önerdi. Platform, trafik güvenliği konusunda yalnızca sürücülerin değil, dijital mecraların etkisinin de göz ardı edilmemesi gerektiğini belirterek, sosyal medya kaynaklı özendirmelerin kazaların artmasında önemli bir etken haline geldiğini savundu.

Motorcu dostu bariyer talebi

Raporda, Bursa genelindeki tehlikeli virajlarda motosiklet sürücülerinin can güvenliğini artırmak amacıyla "motorcu dostu bariyer" sistemlerinin kurulması gerektiği de vurgulandı. Ayrıca hem motosiklet sürücülerinin hem de otomobil kullanıcılarının şerit paylaşımı ve filtreleme kuralları konusunda bilinçlendirilmesi çağrısı yapıldı.

Yetkililere ortak çalışma çağrısı

Bursa Bizim Platformu, hazırlanan rapor doğrultusunda Bursa Valiliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili tüm kurumları bir araya getirecek kapsamlı bir "Bursa Motosiklet ve Trafik Güvenliği Çalıştayı" düzenlenmesini talep etti. Platform açıklamasında, sorunun yalnızca cezai yaptırımlarla çözülemeyeceği, eğitim, altyapı yatırımları, denetim mekanizmaları ve toplumsal farkındalık çalışmalarının eş zamanlı olarak hayata geçirilmesi gerektiği vurgulandı.

Kaynak: İHA
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