Bursa Büyükorhan'da Orman Yangını: Bin Personel Müdahale Ediyor - Son Dakika
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Bursa Büyükorhan'da Orman Yangını: Bin Personel Müdahale Ediyor

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde başlayan orman yangınına bin personel havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangın, hızla büyüyerek 250 hektar alana yayıldı. Yangında can kaybı ve yaralanma olmazken, vatandaşlar ormanlık alanlara girmemeleri konusunda uyarıldı.

21.06.2024 00:34
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Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangına bin personelin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Yangın, 13.45 sıralarında Büyükorhan ilçesi Demirler köyü mevkiinde başladı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine yangın yerine arazözler ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına havadan müdahale edilirken, havanın kararmasıyla birlikte karadan 210 araç ve bin personel ile müdahale edilmeye devam ediliyor. 250 hektar alana yayılan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma meydana gelmediği öğrenildi.

Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Vatandaşların yasaklanan ormanlık alanlara girmemeleri, kesinlikle anız yakmamaları, bağ, bahçe ve sera temizlik işlerinde ateş kullanımından kaçınmaları, yol kenarlarına yangına neden olabilecek çöp, sigara izmariti vb. maddeleri bırakmamaları, uyarılara dikkat etmeleri ve görülen olumsuzlukları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne iletmeleri konusunda vatandaşlarımızı duyarlı ve dikkatli olmaya davet ediyoruz. Orman yangınından etkilenen Bursalı tüm hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa Büyükorhan'da Orman Yangını: Bin Personel Müdahale Ediyor - Son Dakika

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