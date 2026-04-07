Başkan Bozbey ilk iş olarak yardımcısını sattı - Son Dakika
Başkan Bozbey ilk iş olarak yardımcısını sattı

Başkan Bozbey ilk iş olarak yardımcısını sattı
07.04.2026 20:38  Güncelleme: 20:44
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, rüşvet ve yolsuzluk suçlaması ile tutuklandı. Emniyetteki ifadesinde 2019 yerel seçimleri öncesinde tek imza yetkisini Belediye Başkan Yardımcısı Turgay Erdem'e verdiğini söyledi.

Rüşvet ve yolsuzluk suçlaması ile tutuklanan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, emniyete verdiği ifadesinde 2019 yerel seçimleri öncesinde Belediye Başkan Yardımcısı Turgay Erdem'e tek imza yetkisi verdiğini söyledi.

Rüşvet ve yolsuzluk suçlaması ile çıkarıldığı mahkemece tutuklanan eski Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in emniyette verdiği ifade şok etkisi oluşturdu. Bozbey ifadesinde belediyede tek imza ile alınan ruhsat ve dosyalarla ilgisinin olmadığını söyledi. Bozbey, 2019 yerel seçimleri öncesinde Belediye Başkan Yardımcısı Turgay Erdem'e tek imza yetkisi verdiğinin altını çizdi. İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan Başkan Bozbey, mimari ya da diğer projelerin ruhsatları ile ilgili teknik elemanlar yerine bizzat başkan yardımcısı Turgay Erdem tarafından tek olarak imzalanması hususunda bir bilgisi ve talimatının olmadığını ifade etti. Nilüfer Belediyesi eski Başkan Yardımcısı Turgay Erdem de rüşvet ve yolsuzluk işlerinde aracılık yapan Hüseyin Gür'ü tanımadığını belirterek, Gür'ün Başkan Mustafa Bozbey'in yakını olduğunu vurguladı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 31 Mart'ta gözaltına alınan Bozbey çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Dönemin Bursa Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve yardımcısı Turgay Erdem'in ilçede yapılan inşaat projelerinde rüşvet karşılığı usulsüz emsal artışı yaparak kendilerine maddi menfaat sağladıkları tespit edilmişti.

Nilüfer Belediye Başkanı Bozbey ve yardımcısı Turgay Erdem'in emniyetteki ifadeleri çelişki oluşturdu. Eski Başkan Bozbey, 2019 yerel seçim öncesi tek imza yetkisini Erdem'e verdiğini ifade etti. Mimari ya da diğer projelerin ruhsatları ile ilgili teknik elemanlar yerine bizzat başkan yardımcısı Turgay Erdem'in tek olarak imzalaması hususunda bilgisi ya da talimatının olmadığını kaydetti.

Nilüfer Belediyesi'nde Başkan Bozbey'in yardımcısı olarak görev yapan Turgay Erdem, tek imza ile alınan iskan ve yapı ruhsatlarında bir usulsüzlük varsa, 'Gözümden kaçmıştır. Mesuliyetini üstlenirim' savunmasını yaptı.

Nilüfer Belediyesi eski Başkan Yardımcısı Turgay Erdem de yapılan rüşvet ve yolsuzluk işlerinde aracılık yapan Hüseyin Gür'ü tanımadığını ifade etti. Gür'ün eski Başkan Mustafa Bozbey'in yakını olduğunu belirtti. Erdem, Hüseyin Gür ile herhangi bir samimiyetinin olmadığını sözlerine ekledi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Başkan Bozbey ilk iş olarak yardımcısını sattı - Son Dakika

