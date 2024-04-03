Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Kent Konseyi\'nin yapısını değiştirecek

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, TR Düşünce Kulubü'nün düzenlediği iftar programında belediye ile halk arasındaki en önemli organ olan Kent Konseyi ile ilgili oluşturulacak yeni yapıya dair bilgiler vererek, "Amacımız Bursa'yı demokrasi şehri yapmak. Sandıkta değişimi yaptık. Yönetimsel değişimi de yapacağız. Kent Konseylerinin yapısını değiştireceğiz" dedi.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mustafa Bozbey, TR Düşünce Kulübü'nün düzenlediği iftar programına katıldı. Programda Bozbey'in yanı sıra TR Düşünce Kulübü Genel Başkanı Ercan Yakut ile birlikte kulüp yönetimi ve çok sayıda üye yer aldı. İftar yemeğinin ardından Kulüp Başkanı Ercan Yakut'un Kent Konseyi talebi üzerine sivil toplum kuruluşlarıyla alakalı üyelere konuşma yapan Başkan Bozbey, Kent Konseylerinin yapısını değiştireceklerini belirtti.
"Değişimi yönetimsel anlamda da yapacağız"
Konsey başkanlarının asla meclis üyesi ya da belediye başkanı olmayacağını vurgulayan Bozbey, "Kent Konseyi belediye ile halk arasındaki en önemli organdır. Karşılıklı talebi oluşturacak sivil bir yapıyı kurmak zorundayız. Kent Konseyi yönetimini 17 ilçeden gelecek delegasyon seçecek. Biz bunu Nilüfer'de kurduk. Bursa'da da yapacağız. Sivil inisiyatifi güçlendirerek demokratik kültürü oluşturacak uzlaşı yapısıyla ortak düşünceyi ortaya çıkaracağız. Böylelikle Bursa'yı demokrasi kenti yapabiliriz. Başka ülkelere örnek olacak yapıyı oluşturduğumuz takdirde hizmet kalitesi de artacaktır. İlk değişimi sandık da yaptık ikinci değişimi de yönetimsel anlamda da yapacağız" dedi.
"Mazbatadan sonra 100 ağaç sözü"
Konuşmaların ardından misafirperverliklerinden dolayı TR Düşünce Kulübü Başkanı Yakut'a teşekkürlerini sunan Bozbey, kulüp yönetimi tarafından kendi adına hatıra ormanında dikilen fidan plaketinin yanı sıra üyelik plaketini de alırken, "Biz de mazbatamızı aldıktan sonra 100 ağaç dikeceğiz" dedi. - BURSA
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