Bursa Büyükşehir Belediyesi, Antalya Kumluca\'daki orman yangınına 2 araç ve personel gönderdi

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Antalya'nın Kumluca ilçesinde devam eden orman yangınına müdahale çalışmalarına destek olmak amacıyla itfaiye araçları ve uzman personelini bölgeye sevk etti.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde devam eden orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları sürerken, Bursa'dan bölgeye destek ekibi gönderildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi AKOM koordinasyonunda, İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 2 araç ve uzman personel, söndürme çalışmalarına destek vermek üzere Kumluca'ya hareket etti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, yangından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dilekleri iletilirken, sahada görev yapan ekiplere kolaylıklar dilendi. Bölgedeki gelişmelerin AKOM tarafından takip edileceği bildirildi.